После долгой болезни умер 64-летний актер Сергей Колтаков, известный по ролям в фильмах "Союз спасения", "Валентина", "Искусство жить в Одессе" и "Мама, не горюй".

Узнаваемым он стал, сыграв непростую роль в ленте "Соучастники", известным после одной из главных ролей в многогранной картине Владимира Хотиненко "Зеркало для героя", а любимым уже как Беня Крик в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Искусство жить в Одессе".

О смерти артиста сообщил в Инстаграм продюсер и актер Семен Слепаков.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP", написал Слепаков.

Последними работами Колтакова были съемки в сериалах "Екатерина. Самозванцы", "Окаянные дни", "Диверсант. Крым" и фильме "Союз спасения". Также в этом году на экраны выйдут сериал "Министерство" и фильм "Серебряные коньки" с его участием.

"Это всегда очень тяжело - был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах - «Пьяная фирма», и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся - последний день был съемочный в «Мертвых душах». Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым", - сказал в интервью ТАСС режиссер Григорий Константинопольский.

Колтаков родился 10 декабря 1955 года в столице Алтайского края Барнауле и после окончания школы начал учиться в Саратовском театральном училище на актерском факультете, но позже решил учиться в столице. В Москве он поступил в Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС) и успешно окончил его в 1979 году.

В 1979-1980 годах служил в Театре имени Маяковского, в 1980-1981 годах играл в Московском театре имени Ленинского Комсомола, в 1982-1985 годах работал в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 1989 года играл в МХАТе.

В кино дебютировал в 1981 году с ролью Павла в фильме Глеба Панфилова "Валентина".

В 1981-м Колтаков получил роль Павла в фильме Глеба Панфилова "Валентина", снятом по последней пьесе Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске". Три года спустя актер сыграл уголовника Анатолия Тредубенко в фильме Инны Туманян "Соучастники". Драматическая роль парня, отсидевшего десять лет в тюрьме, сделала Колтакова узнаваемым.

С приходом перестройки он продолжал активно сниматься в самых разных проектах и озвучивать мультфильмы. В этот период актер сыграл роли в фильмах "Зеркало для героя", "Двое на острове слез", "Тройной прыжок пантеры" и сериале "Жизнь Клима Самгина".

В девяностые его лучшими ролями стали Федор Карамазов в сериале "Братья Карамазовы", а также прокурор Бельский в фильмах "Мама, не горюй" и "Мама, не горюй 2".

В нулевые актер снимался в сериалах "Убойная сила", "Дети Арбата", "Ленинград", "Спасите наши души" и других. Роль офицера НКВД полковника Буртасова в фильме "Спасите наши души" (2008) принесла актеру премию ФСБ в номинации "Актерская работа". За роль Свидригайлова в постановке "Сны Родиона Романовича" в 2006 году Колтакова номинировали на престижную театральную премию "Чайка". АТа имени Чехова и Театра имени Станиславского.

Он также играл на сценах "Ленкома", Театра имени Маяковского, МХАТа имени Чехова и Театра имени Станиславского.



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