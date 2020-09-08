В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 8 сентября За последние сутки заразилось еще 2 411 человек, излечилось 940 пациентов и скончалось 57.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 4 450 случаев;

Волынская область - 5 943 случая;

Днепропетровская область - 2 843 случая;

Донецкая область - 1 675 случаев;

Житомирская область - 3 812 случаев;

Закарпатская область - 8 180 случаев;

Запорожская область - 1 981 случай;

Ивано-Франковская область - 10 508 случаев;

Кировоградская область - 867 случаев;

Киев - 15 511 случаев;

Киевская область - 6 370 случаев;

Львовская область - 16 073 случая;

Луганская область - 448 случаев;

Николаевская область - 1 690 случаев;

Одесская область - 8 721 случай;

Полтавская область - 997 случаев;

Ровенская область - 9 860 случаев;

Сумская область - 2 070 случаев;

Тернопольская область - 7 580 случаев;

Харьковская область - 11 202 случая;

Херсонская область - 518 случаев;

Хмельницкая область - 3 253 случая;

Черновицкая область - 11 431 случай;

Черкасская область - 2 046 случаев;

Черниговская область - 2 450 случаев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о росте количестве инфицированных коронавирусом в Украине и быстром заполнении больничных коек.

Как сообщала "Страна", в Умани обещают развернуть инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, а контактных с ними людей планируют помещать в изолятор.