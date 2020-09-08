Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 8 сентября
В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 8 сентября За последние сутки заразилось еще 2 411 человек, излечилось 940 пациентов и скончалось 57.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 4 450 случаев;
- Волынская область - 5 943 случая;
- Днепропетровская область - 2 843 случая;
- Донецкая область - 1 675 случаев;
- Житомирская область - 3 812 случаев;
- Закарпатская область - 8 180 случаев;
- Запорожская область - 1 981 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 508 случаев;
- Кировоградская область - 867 случаев;
- Киев - 15 511 случаев;
- Киевская область - 6 370 случаев;
- Львовская область - 16 073 случая;
- Луганская область - 448 случаев;
- Николаевская область - 1 690 случаев;
- Одесская область - 8 721 случай;
- Полтавская область - 997 случаев;
- Ровенская область - 9 860 случаев;
- Сумская область - 2 070 случаев;
- Тернопольская область - 7 580 случаев;
- Харьковская область - 11 202 случая;
- Херсонская область - 518 случаев;
- Хмельницкая область - 3 253 случая;
- Черновицкая область - 11 431 случай;
- Черкасская область - 2 046 случаев;
- Черниговская область - 2 450 случаев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о росте количестве инфицированных коронавирусом в Украине и быстром заполнении больничных коек.
Как сообщала "Страна", в Умани обещают развернуть инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, а контактных с ними людей планируют помещать в изолятор.
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