За первую учебную неделю в Киевской области частично или полностью на карантин закрыли по меньшей мере 14 школ, в которых у школьника или учителя было обнаружено заболевание.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего на сегодня, 7 сентября, онлайн учатся 1547 детей.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин. Еще 3 класса учатся дистанционно", – заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Отмечается, что всего на дистанционном обучении в Киевской области сейчас числится 1547 детей. В расчет не берутся дети и учителя, которые находятся на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, однако которые не контактировали с детьми и коллегами, то есть не могут стать причиной для закрытия школы на карантин.

Напомним, власти Василькова решили закрыть на карантин филиал школы №2, у учителя которой был обнаружен коронавирус, 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно.

Как сообщала "Страна", в двух львовских школах классы перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса у ассистента учителя и школьника.