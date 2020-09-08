В 2021 году в Китае начнут запускать спутники для испытания в космосе технологии связи интернета вещей. Интернет вещей – это глобальная сеть подключенных к мировой паутине физических устройств, оснащенных сенсорами, датчиками и средствами передачи информации.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на источники в Китайской корпорации космической науки и промышленности (CASIC).

Пока CASIC хочет запустить 12 спутников в рамках проекта "Синъюнь" - первого в КНР низкоорбитального узкополосного созвездия спутников на основе технологии связи интернета вещей. Последний управляется дочерней компанией CASIC Xingyun Satellite Co. Всего компания планирует отправить в космос 80 спутников для завершения трехэтапного строительства созвездия примерно в течение трех лет.

Первый этап проекта был завершен в мае, когда на орбиту вышли два спутника "Синъюнь-2 01/02". Они используют технологию межспутниковых лазерных линий связи, что позволяет орбитальным аппаратам осуществлять связь через большие расстояния и, следовательно, повышать производительность услуг в реальном времени.

В ходе реализации второго этапа проекта 12 спутников повысят возможность его глобального обслуживания.

Космический интернет вещей будет иметь широкий охват и позволит легко подключаться в любую погоду и в разных местностях. По словам инженеров, ожидается, что проект "Синъюнь" устранит коммуникационную слепую зону связи на основе интернета вещей, образовавшуюся в результате недостаточного покрытия сотовых беспроводных сетей.

Как писала "Страна", в конце лета SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником на борту.

А месяцем ранее китайский зонд прислал первые фото Земли и Луны, сделанные по пути на Марс.