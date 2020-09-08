Обострение на Донбассе: как сохранить перемирие?

Перемирие на Донбассе официально все еще продолжается, но фактически уже подходит к концу. Возобновление обстрелов и первые за последние недели жертвы – доказательство того, что режим тишины не может длиться бесконечно, если движение к миру не имеет прогресса.

У нынешнего обострения две основные причины.

Одна из них тактического характера: воспользовавшись режимом тишины, противостоящие стороны, естественно, постарались улучшить свои позиции на линии разграничения, и в какой-то момент такое "улучшение" для одной стороны стало неприемлемым для другой.

Но эти ситуации локальны и не могут влиять на весь процесс, если он в целом развивается.

Однако вторая – стратегическая – причина обострения на Донбассе состоит как раз в том, что никакого развития ситуация не имеет.

Все движение последних недель состоит в том, что Верховная Рада приняла постановление, фактически аннулирующее Минские соглашения (то есть запретила выборы на неподконтрольном Донбассе до момента его фактического перехода под украинский контроль), потом украинская делегация в Минске сделала слабую попытку повлиять на парламентариев, но те сказали твердое "нет" любым попыткам пересмотра постановления.

Это не прогресс, а – наоборот – регресс. И хуже всего то, что Банковая исподтишка поддерживает парламент в его намерении разрушить Минский процесс, формально одобренный Владимиром Зеленским в Париже. Плохо это потому, что подобная линия украинской власти неизбежно ведет к возобновлению активных боевых действий.

Причем с большой долей уверенности можно утверждать, что возобновление произойдет еще до местных выборов: ни Москва, ни сепаратисты не захотят делать подарок украинской власти, которая не идет компромиссы.

Партийные рейтинги: куда девался "УДАР"?

Тем временем возобновилась публикация рейтингов политических сил, идущих на упомянутые местные выборы. Опубликованные "Рейтингом" результаты соцопроса сенсаций не принесли, поскольку условный 5%-й барьер по всей стране по-прежнему преодолевают лишь четыре политсилы. Но, поскольку речь идет не об общенациональных, а о местных выборах, то данные рейтинга имеют свою специфику.

В частности, исходя из рейтингов, можно утверждать, что в Украине осталось лишь три общенациональные партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Только у этих трех политсил всеукраинский рейтинг превышает 15%, что позволяет претендовать на серьезные фракции в большинстве облсоветов.

В случае со "слугами" речь идет, прежде всего, о Юге и Центре, в меньшей степени – о Западе и Востоке. В случае с "Оппозиционной платформой" – в первую очередь о Востоке и Юге, в меньшей степени – о Центре. В случае с "Евросолидарностью" – о Западе и в меньшей степени о Центре.

А вот "Батькивщина" фактически опустилась до уровня региональной партии, поскольку представлена она в первую очередь в Центре (где наибольшая конкуренция) и в меньшей степени на Западе, где конкуренция тоже немаленькая.

Интересно, что в этом опросе присутствуют также несколько партий, имеющих от одного до трех процентов, которые также можно назвать региональными.

При этом формально региональный статус имеет только Блок Кернеса, деятельность которого ограничивается Харьковской областью. Он имеет 1% в масштабах страны, но в масштабах своего региона это уже около 20%, а в масштабах Харькова – не менее 30%.

Таким же региональным проектом является формально общенациональная "Украинская стратегия" Гройсмана: ее 2% в масштабах страны – это, по сути, полная победа в Винницкой области.

Наконец, общеукраинские 3% "Свободы" означают, что у нее снова будут сильные позиции в облсоветах трех галицких областей, а 3% Радикальной партии Олега Ляшко означают, что он будет иметь сильную фракцию в Черниговском облсовете.

На этом фоне интересно отсутствие в перечне региональных партий с общеукраинским рейтингом "УДАРа", который, по идее, должен иметь не меньше, чем Блок Кернеса в Харьковской области. И остается вопрос - его нет там потому что он набрал очень мало голосов (менее 1%). Либо его там нет, потому что его не включили в опросный лист, чтоб он не отбирал голоса у "Евросолидарности"?

Карантин: Тернополь в транспортной блокаде

И еще об одной теме, перешедшей с общенационального на местный уровень, – о карантине. Хотя уровень заболеваемости в стране уже является проблемой национального масштаба, все новости о "коронавирусных войнах" сейчас идут из западного региона, где три облцентра – Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы – и несколько районных центров попали в красную зону и остаются в ней уже третью неделю.

Уже традиционно на слуху в первую очередь Тернополь, где болеет даже мэр, а больницы перестали принимать больных с коронавирусом. Учитывая критичность ситуации в городе, центральная власть выдала новое распоряжение о прекращении транспортного сообщения с ним: билеты на поезда в Тернополь не продаются и пассажиров в нем в вагоны не берут.

В сложившейся ситуации сложно обвинять правительство в жесткости решений (хотя из-за них и страдают многие жители региона), но вопрос в том, сможет ли сама центральная власть выдержать ту линию поведения, которую она выбрала. Поскольку транспортная блокада Тернополя один раз уже вводилась, но потом незаметно сошла на нет.

И в этом плане характерен пример другого галицкого города из красной зоны – Ивано-Франковска. Там из-за коронавируса школьные каникулы продлили до 14 сентября, но после этой даты местные власти не хотят ни продлевать каникулы еще раз, ни переходить на дистанционное обучение (что почти одно и то же).

Городскую власть можно понять: подобные решения лишат школьников знаний, а родителям создадут проблему – что делать с детьми, находящимися на карантине, когда родители (в отличие от весны) работают. И центральной власти тоже стоит об этом задуматься: карантин в школах должен быть той крайней мерой, которая вводится в действие лишь в условиях "самой красной зоны", когда останавливается уже вообще все. Потому что он парализует жизнь городов почти так же, как отсутствие транспорта.

Урежут ли зарплаты учителям?

Тема образования вчера была популярна не только в связи с карантином. Профсоюз школьных работников опубликовал заявление, в котором обвинил Министерство образования в планах урезать зарплаты учителям.

Согласно заявлению, министерство хочет урезать оклады учителей и надбавки, причем больше всего пострадают опытные учителя, получающие надбавки за звания вроде "Заслуженного учителя Украины". Конечно, во многих профессиях подобные звания уже стали анахронизмом, но, учитывая уровень зарплат в школах, сохранение такой доплаты для учителей, выпустивших десятки классов, все же является реальной потребностью.

Все перечисленное в заявлении профсоюза – это пока только планы, изложенные в проекте Минобразования. Но, учитывая опыт здравоохранения, где реформа привела к урезанию зарплат большинства врачей, можно не сомневаться, что именно такой проект имеет больше всего шансов на принятие нынешней властью.

Причем, если медицину от полного краха спасают "коронавирусные" надбавки, то для учителей таких надбавок не предвидится.

Между тем, ситуация с эпидемией показывает, что образование – это та сфера жизни общества, подходы к которой нужно пересматривать сразу вслед за изменением подходов к здравоохранению. Дистанционное обучение – это путь к национальной катастрофе, а значит – нужны классы по 15 человек, обучение в две смены, больше классов и больше учителей. Учитывая тот факт, что коронавирус – это на годы, подобного нового подхода не избежать.

Зачем Лукашенко титушки?

В белорусском противостоянии власти и оппозиции счет формально склоняется в пользу Александра Лукашенко. Хотя на выходных митинги все еще были активны, в действиях оппозиции уже заметны усталость и движение по инерции. То же шествие уикенда из-за ужесточения властью мер безопасности достигло гораздо меньших результатов, чем неделю назад (не говоря уже о более ранних выступлениях).

Поэтому не удивительно, что в белорусских массах понемногу возникает разочарование от бессмысленности сопротивления, а у остального мира – понимание, что подобные протесты побеждают лишь тогда, когда власть слаба и не готова к решительному сопротивлению.

На таком фоне Бацька решил перейти в наступление, но которое может иметь для него негативные последствия. Отдельных лидеров оппозиции, включая Марию Колесникову, начали арестовывать (правда, как сегодня утром выяснилось, их выдворили из страны и отправили в Украину, хотя, по другим данным, Колесникову все же задержали на границе), а против активистов более низкого уровня стали работать некие "контрактивисты", по манере действий напоминающие наших титушек. Судя по всему, власти Белоруссии решили обезглавить протесты и одновременно вернуть страх в умы масс.

Но этот сценарий достаточно рискованный. Криминальные действия титушек против протестующих в Украине шесть с половиной лет назад только разозлили рядовых участников Майдана, позволяли держать в тонусе его сторонников и обнуляли авторитет власти в среде даже киевских аполитичных обывателей. Кроме того, анонимная деятельность титушек позволила оппозиции использовать это в своих целях – инсценировать псевдопохищения (вроде истории с Дмитрием Булатовым) и пиариться на этом.

Большие вопросы вызывает и задержание Колесниковой. Буквально накануне она объявила о создании партии "Вместе". И это чуть было не вызвало раскол в оппозиции.

Дело в том, что Колесникова и ныне сидящий в тюрьме несостоявшийся кандидат в президенты Бабарико (Колесникова у него возглавляла штаб) из всей оппозиции считались наиболее умеренными и лояльными к России.

Поэтому создание ими партии теоретически давало возможность для маневра российскому руководству (если оно такой маневр захотело бы вдруг совершить) - установить диалог не только с властью, но и с оппозицией, став модератором внутрибелорусского политического процесса. Именно это, собственно, и вызвало неприятие у более радикальной и националистической части оппозиции. Но, видимо, это же не понравилось и Лукашенко. Поэтому он и решил предпринять меры против Колесниковой.

Но в целом, и это действие, и титушки могут дать новый импульс затухавшим было акциям протеста. Что особенно значимо накануне предстоящей в Кремле встречи Путина и Лукашенко, где, как ожидается, могут быть сделаны шаги по углублению интеграции между двумя странами.

На этом фоне, естественно, есть немало сил, которые заинтересованы в эскалации протестов. Причем, судя по действиям "титушек", они есть не только в оппозиции и в Польше. Но и, возможно, внутри окружения самого Бацьки.