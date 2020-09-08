Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не обсуждал нарушение режима тишины на Донбассе с главой МИД России Сергеем Лавровым. Хотя такой разговор планировал.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал 7 сентября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Кулебы, его российский коллега уехал в Сирию, поэтому беседа не состоялась.

"Несмотря на поздний час, когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция из российского МИД была довольно оживленная. Но потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку. И неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Потому я готов, жду разговора. Я считаю, что, когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить - это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент - переговорить с Лавровым", - сказал Кулеба.

Министр также сообщил, какие темы хочет обсудить с Лавровым.

"О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос - как объясняет Российская Федерация то, что случилось. Второе - остается ли она преданной режиму прекращения огня. И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел Нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - перечислил Кулеба.

Как писала "Страна", Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым после первой смерти украинского военного во время перемирия.

Мы также сообщали, что в Кремле выразили обеспокоенность новым обострением на Донбассе.