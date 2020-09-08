После эскалации конфликта между Анкарой и Афинами, четырнадцать турецких самолетов шесть раз нарушили греческое воздушное пространство, когда летали над северо-востоком и центром Эгейского моря.

Об этом сообщает греческое издание Еkathimerini.

"Четырнадцать турецких самолетов в понедельник шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над северо-восточным и центральным районами Эгейского моря", - сообщили в Генеральном штабе национальной обороны Греции.

Также известно об одиннадцатикратном нарушении воздушного пространства Греции шестью истребителями F-16, двумя CN-235 и шестью вертолетами. Каждый раз греческие ВВС перехватывали воздушные суда Турции.

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.