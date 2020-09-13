Сейчас специализированный комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассматривает возможность повышения штрафов за незаконный улов рыбы.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"В 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году. Представьте, как изменились за это время цены, размер минимальной зарплаты и другие виды штрафов. В то же время, браконьер, который обворовывает государство, зарабатывает на рыбалке реальные деньги - по рыночным расценкам. Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов (который сейчас 17 грн). Кого может сдержать такое "наказание"?", - написал он.

Согласно новому законопроекту, штрафы за незаконный улов рыбы планируется установить такие:

за засорение водоемов и нарушение водоохранного режима — 1 700 — 3 400 гривен;

за нарушение правил рыболовства — 680 — 2 550 гривен;

за использование запрещенных орудий лова — 3 400 — 8 500 гривен;

за вылов видов, которые занесены в Красную книгу — 1 700 — 3 400 гривен;

за превышение утвержденных лимитов вылова — 1 700 — 5 100 гривен;

Также планируется расширить полномочия соответствующих инспекций, позволив им пользоваться транспортными средствами государственных инспекторов.

Напомним, в Одесской области рыбные браконьеры чуть не задавили пограничника на "Ниве", чтобы скрыть преступление. Тем не менее, стражам порядка удалось задержать нарушителей вместе с их незаконным уловом.

Как сообщала "Страна", в августе в Украине начал действовать запрет на вылов раков. Если рыбинспекция словит такого браконьера, раков отпустят в водоем, а мужчине выпишут штраф в размере 340 грн. А если мужчина ловит раков в водолазном костюме с баллоном - его изымают.