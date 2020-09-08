С 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Сумы отнесены к оранжевой зоне эпидемиологической безопасности.

В связи с этим Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала рекомендации по усилению контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщается на информационном портале Сумского горсовета.

Комиссия запретила проведение концертов. Исключение составляют организованные учреждениями культуры, для которых концертная деятельность является основной. Также под запрет попала работа ночных клубов, кафе и ресторанов с организацией досуга (дискотеками, концертами и т. п.).

Запрещена работа заведений общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24:00 до 7:00. Запрет не касается доставки заказов.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников на дистанционную работу, а совещания и встречи организовывать в режиме онлайн.

Жителей города просят пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

Ранее "Страна" публиковала таблицу готовности областей Украины к ослаблению карантина.

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