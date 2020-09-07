Уплатив алименты, некоторые родители полагают, что выполнили свой долг и обеспечили ребенка всем необходимым. Однако для полноценного и всестороннего развития ребенка алиментов не всегда достаточно, поэтому родители должны обязательно идти на дополнительные расходы.

Какие это расходы и как их взыскивают, объяснила в Фейсбук пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции со ссылкой на начальницу ведомства Ирину Свистун.

По словам Свистун, алименты покрывают первоочередные потребности малышей, однако родителям не стоит забывать о сопутствующих расходах. Это траты на спортивные секции, занятия музыкальным или изобразительным искусством и тому подобное. За них придется платить каждому из родителей. Кроме того, могут понадобиться средства на расходы во время лечения в случае болезни или для подготовки к новому учебному году.

Руководительница добавила: если один из родителей не согласен участвовать в дополнительных расходах, размер обязательных для него трат определяется по решению суда и с учетом обстоятельств, имеющих важное значение. Дополнительные расходы на ребенка можно вносить наперед или покрывать после конкретных трат, делать их периодически или постоянно.

Кстати, с начала года государственные исполнители Северо-Восточного межрегионального управления Минюста взыскали 421 миллион гривен алиментов. В частности, на Полтавщине - 189 миллионов, в Сумской области - около 109 миллионов гривен и более 123 миллионов гривен на Черниговщине.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада ввела в Украине индексацию алиментов.

Мы также разъясняли, кто не может быть пострадавшим от неуплаты алиментов.