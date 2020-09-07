В Днепре мужчину обокрали на свинью из-за ревности. Фото: flickr.com

В Днепре мужчина решил украсть свинью у своего знакомого после конфликта и возникновения ревнивых мыслей.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным портала, в гости к 23-летнему парню наведался малознакомый человек, который на почве ревности начал конфликт и попытался задушить хозяина жилища. Затем мужчина выломал двери сарая, украл свинью и поместил ее в багажник собственного авто, после чего сбежал. 

Подробности инцидента сейчас расследует полиция. 

Напомним,  в поселке городского типа Бровары (Киевская область), мужчина совершил разбойное нападение на работника фермы потому что хотел украсть корову. Его уже задержали и теперь привлекут к ответственности.

Как сообщала "Страна", небольшой поселок Романовка в Черкасской области в этом году облюбовали кабаны, которые, скорее всего, являются гибридом диких и домашних свиней

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