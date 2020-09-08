В четверг, 8 сентября, на площади Ленина в Донецке выступит Григорий Лепс. Его концерт приурочен ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Как гласят афиши, выступление начнется в 19:00.

По случаю праздника во вторник в "ДНР" объявлен выходной, также власти отменили комендантский час.

8 сентября 1943 года от немецких войск был освобожден областной центр - Сталино (старое название Донецка). К этой дате и приурочен день освобождения всего Донбасса.

Как сообщала "Страна", на днях Лепс пел на свадьбе дочери Ильи Павлюка: серый кардинал "Слуги народа" выдавал ее замуж за кандидата в нардепы от президентской партии.

Также мы писали, что певец попал в базу "Миротворца".