В суд направили дело киевлянина, который регулярно унижал и избивал родную сестру при малолетних детях.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт по 37-летнему жителю Киева по факту совершения физического и психологического насилия в отношении родной сестры (ст. 126-1 УК Украины). Так, во время досудебного расследования собраны доказательства того, что подозреваемый умышленно и систематически оскорблял нецензурными словами свою 43-летнюю сестру, в присутствии малолетних детей запугивал ее и унижал, угрожал физической расправой, совершал физическое насилие", - указано в сообщении.

События фиксировались на протяжении примерно года, к административной ответственности обидчик привлекался четыре раза, однако уроков он не вынес. Известно, что мужчина не работает и часто злоупотребляет алкоголем.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, арест до шести месяцев, или же ограничение свободы до пяти лет.

Напомним, Нацполиция сообщила о подозрении в домашнем насилии 43-летней киевлянке, которая регулярно издевалась над собственной матерью.

Как сообщала "Страна", столичные полицейские направили в суд дело о 41-летнем пьянице, который регулярно терроризировал и избивал мать.