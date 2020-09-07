Верховный суд Украины рассмотрел дело, которое прошло местный и апелляционный суды, и решил, что доступ в суд не является абсолютным. Законодательство может ограничивать его ради соблюдения правил судебной процедуры - и это нельзя считать нарушением права на справедливый суд.

О вердикте суда и его предыстории сообщает портал "Лига: закон".



Ранее апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу заявительницы на решение местного суда. Причин было несколько: пропущен срок на апелляционное обжалование, не указаны уважительные причины пропуска срока на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, не приведены доказательства в их подтверждение. Суд отвел 10 дней для подачи заявления о восстановлении срока на апелляционное обжалование с указанием уважительных причин пропуска указанного срока.

Однако заявительница требования об оставлении апелляционной жалобы без движения не выполнила, с заявлением о восстановлении срока на апелляционное обжалование не обращалась и не предоставила доказательств, подтверждающих уважительные причины пропуска этого срока. Поэтому апелляционный суд отказался открыть апелляционное производство.

Заявительница же утверждала, что направила на адрес апелляционного суда объяснения с причинами пропуска срока на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции и перечислением оснований для его возобновления.

Однако Верховный Суд согласился с позицией апелляционного суда, учитывая следующее.

Согласно п. 4 ч. 1 статьи 358 Хозяйственного процессуального кодекса, суд апелляционной инстанции отказывает в открытии апелляционного производства по делу, если жалобщик в срок, определенный судом, не подал заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование или привел основания для восстановления срока на апелляционное обжалование, которые суд признал неуважительными.

Верховный суд указал, что ссылка заявительницы на то, что она направила в адрес апелляционного суда объяснения, несостоятельна, поскольку в соответствии с данными сервиса отслеживания почтовых отправлений на официальном ресурсе "Укрпочты" почтовое отправление не зарегистрировано в системе. Проверка документов суда тоже показала, что апелляционный суд не получал почтового отправления заявительницы. Оно не регистрировались в автоматизированной системе документооборота суда.

Одной из основных гарантий права стороны на судебную защиту является право обжалования судебных решений (статья 129 Конституции Украины). Реализация этого права осуществляется, в частности, путем обжалования судебных решений в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно отмечал, что сторона судебного рассмотрения дела обязана с разумным интервалом времени сама интересоваться производством по делу, добросовестно пользоваться принадлежащими ей процессуальными правами и неукоснительно выполнять процессуальные обязанности.

Прецедентная практика ЕСПЧ по применению статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает, что доступ в суд не является абсолютным, национальное законодательство может его ограничивать.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд объяснил, отменяются ли результаты проверки из-за технической ошибки.

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