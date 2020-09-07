Украинцам рассказали, какие области первыми ощутят на себе осенний холод и дожди. Окончание тепла ожидается уже с 8 сентября.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Над западной частью Украины - уже сейчас атмосферный фронт, периодические дожди, низкая температура воздуха в тылу фронта", - указано в сообщении.

Однако до этого большую часть страны накроет жарой - от +27 до +31 градуса, после чего начнется постепенное похолодание с Запада на Восток.

В столице дождь можно ожидать ночью и утром 8 сентября, днем температура будет сохраняться на уровне от +20 до +22 градусов.

Напомним, на заседании Кабинета министров его глава Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году засуха негативно повлияет на урожай зерновых. По словам премьер-министра, в текущем сезоне ожидается урожай зерновых на семь миллионов тонн меньше, чем в прошлом году.

Как сообщала "Страна", новый сорт кукурузы фиолетового цвета появился на агрорынке Украины. Красят кукурузу в такой цвет природные вещества - так называемые антоцианы. Селекционеры уверяют, что вывести новый сорт кукурузы очень легко. Правда, по словам фермеров, употреблять в пищу кукурузу фиолетового цвета люди пока не спешат, мол боятся, что она окрашена с помощью ГМО.