Сын российского художника Никаса Сафронова, который в прошлом году застрял в туалете самолета, снова попал в передрягу из-за своего лишнего веса. Пианист Лука Затравкин на турецком курорте с размаху прыгнул в бассейн отеля, сильно травмировал себе колени и повредил облицовочную плитку дна.

Об этом он признался в интервью газете "Московский комсомолец".

Происшествие произошло в городе Белек.

"Вообще я прыгун заядлый, часто прыгаю, но и на старуху бывает проруха. Я перепутал бассейны: думал, прыгаю в тот, где все прыгали, а оказалось, что сиганул в детский, в мелкий лягушатник. Я изо всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину... Мне сказали, что такое случается. Правда, должно пройти лет 20-30, чтобы новый бассейн треснул. Ничего, он цел, но его временно закрыли на ремонтные работы", - сказал Затравкин.

Он добавил, что в тот момент детей в лягушатнике не было и никто больше не пострадал.

Также он признался, что сейчас весит 240 или 250 килограммов.

"Подобные казусы со мной часто случаются, за это меня любят и уважают. Как выяснилось, для меня и плавание в бассейне травмоопасный вид спорта. Теперь буду прыгать в бассейн только после того, как проверю дно. Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два-три дня - и будет полегче. Оба колена сейчас болят внутри, снаружи "мясо", щиплет. Но я мужчина, никогда не жалуюсь", - похвалился музыкант.

Как писала "Страна", четыре года назад сын Никаса Сафронова насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

Между тем самого живописца внесли в базу сайта "Миротворец".