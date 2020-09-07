Инспекция ядерного регулирования позволила Чернобыльской атомной электростанции ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

"Сегодня мы делаем существенный шаг, направленный на укрепление безопасности использования ядерной энергии, ведь начало работ по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, а и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", - заявил глава ведомства Григорий Плачков.

Отмечается, что такое решение приняли после государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, которую провели совместно с организацией технической поддержки Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности. Также были проверены документы ЧАЭС, которые доказывают безопасность возобновления работы хранилища.

Кроме того, инспекция направила комиссию для обследования возможностей хранилища по заявленным требованиям.

Напомним, в Киевской области правоохранители не дали гражданам вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг фонящих грибов. Нормы радиации в продуктах были в два раза выше нормы.

Как сообщала "Страна", грибы, которые растут в четвертом энергоблоке ЧАЭС и подпитываются радиацией, могут использовать для защиты космонавтов на костюмах для выхода в открытый космос.