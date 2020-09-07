Сотрудники Чернобыльского заповедника начали восстановлении количества насаждений североамериканской сосны Банкса, которую завезли на север страны еще в прошлом столетии.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.

"Большая часть площадей заповедника - это территории, которые в прошлом получили большого антропогенной нагрузки. Сейчас вмешательство людей в природные процессы здесь сведено к минимуму, но следы их деятельности до сих пор ощутимы", - указано в сообщении.

В частности, растительный мир заповедника богат видами, не присущим территории Полесья. В основном они были завезены сюда с целью ведения хозяйственной деятельности. Также встречаются и дикие виды растений.

Их развитие и влияние на процессы восстановления биоразнообразия является одним из направлений научных исследований заповедника. И в этом специалистам активно помогают сотрудники Института ботаники Национальной академии наук Украины.

Сейчас ученые исследуют отдельные участки, пострадавшие от пожаров, где естественным путем восстанавливаются прежние насаждения интродуцированного вида сосны Банкса, которая в естественных условиях растет в Северной Америке.

Напомним, ученые из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника во время экспедиции собрали под гнездом орлана-белохвоста на окраине села Старые Шепеличи остатки обедов птиц. По ним исследователи определили, чем взрослые особи кормили свое потомство.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали редчайших насекомых, которых нашли на заповедной территории в ходе экспедиции.