Президент США Дональд Трамп дважды обругал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Поводом стали слова Болтона о письмах к главе Белого дома лидера КНДР Ким Чен Ына.

Запись с резкими высказываниями в адрес Болтона Трамп сделал 7 сентября в своем Twitter.

В октябре 2018 года Трамп в интервью газете The Washington Post заявил, что письма от лидера КНДР "похожи на любовные послания". Также президент США шутил, что он и лидер КНДР "влюбились друг в друга". Видимо, Болтон упомянул об этом факте (где именно, Трамп не уточнил), о чем и написал с раздражением в микроблоге президент.

"Только что слышал, как чокнутый Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал "любовные письма Ким Чен Ына" так, как будто я их рассматривал только так. Очевидно, это был просто сарказм. Болтон был таким олухом!" - написал Трамп.

Содержание большинства писем, которыми неоднократно обменивались лидеры КНДР и США, до сих пор неизвестно. Хотя год назад Трамп признался, что Ким Чен Ын прислал ему милое письмо с извинениями за испытания ракет и предложением встречи.

Прошлым летом "Страна" писала, что Трамп встретился с Ким Чен Ыном, став первым президентом США, который зашел на территорию КНДР.