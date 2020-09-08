Военно-морские силы стран-членов НАТО проведут операцию на Крайнем Севере для демонстрации приверженности свободе навигации в регионе.

Об этом со ссылкой на ВМС Британии сообщает агенство РИА "Новости", во вторник, 8 сентября.

Так, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", - говорится в заявлении.

Эта операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.

Британский флот напомнил, что в мае этого года в Баренцевом море Британия и США также проводили операцию. "Действуя бок о бок открыто и прозрачно, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать свою приверженность поддержанию мира и свободы судоходства для всех в жизненно важном районе", - добавили ВМС Британии.

Ранее мы писали, что боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) направлялись в акваторию Черного моря. Они проводили совместные учения с партнерами в регионе, в том числе отрабатывали действия корабельных групп, авиации и средств радиоэлектронной борьбы.

Также сообщали о совместных военных учениях НАТО и Украины, которые проходили с 20 по 27 июля.