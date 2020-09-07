В Турции, власти которой зафиксировали в начале сентября второй пик первой волны коронавируса, запретили проезд стоя в общественном транспорте. О запрете, вызванном ростом заболеваемости, сказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом передает РИА Новости.

Также Эрдоган заявил, что власти берут под усиленный контроль заведения общественного питания.

"Мы наблюдаем рост заболеваний Covid-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте", - сказал Эрдоган на выступлении в Анкаре.



Глава государства добавил, что граждан, которые не носят маски и не соблюдают безопасную дистанцию, будут штрафовать в обязательном порядке.

Ранее "Страна" сообщала о ситуации с коронавирусом в соседней Молдове. Там число заболевших перевалило за 40 тысяч.

А в Украине прогнозируют рост заболеваемости до 10 тысяч случаев в день.