В Минздраве рассказали о самых массовых случаях заражения кишечными инфекциями, а также показали инфографику с советами о том, как сохранить себя и близких.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"375 человек пострадали в результате вспышек острых кишечных инфекций в Украине с начала года. Из них 207 детей. Возбудители кишечных инфекций (вирусы или бактерии) могут попасть в продукты питания на любой стадии пути - от производства к столу. Каждый участник процесса как производитель и реализатор, так и сам потребитель могут способствовать заражению пищевых продуктов", - указано в сообщении.

Также в Минздраве рассказали о самых массовых случаях заболеваний в этом году:

13.08.2020. Место возникновения вспышки - заведение общественного питания, Бердянск, Запорожская область. На стационарном лечении находится 5 взрослых с диагнозом "острая кишечная инфекция";

14.08.2020. Место возникновения - база отдыха, поселка Воропаев, Вышгородский район, Киевская область. На стационарном лечении находится 6 человек, из которых 4 детей, с диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез и неустановленное отравление";

02.09.2020. Место возникновения - учебное заведение, поселка городского типа Большая Александровка, Херсонская область. Зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции, заболело 12 детей, все на амбулаторном лечении;

03.09.2020. Место возникновения - учебное заведение в Херсоне, Херсонская область. Заболело 6 детей, 4 человека находятся на стационарном лечении. Двое заболевших - на амбулаторном, предварительному диагнозу "острый гастроэнтерит";

05.09.2020. Место возникновения - учебное заведение, поселка Ясногорка, Сарненский район, Ровенская область. На амбулаторном лечении находится 16 детей с диагнозом "острый гастроэнтерит";

05.09 2020. Место возникновения - поселок Сруб Комаровский, Сторожинецкий район, Черновицкая область. На стационарном лечении находится 9 человек, из которых 5 детей, с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, противоэпидемические и профилактические мероприятия продолжаются.

Напомним, в Минздраве рассказали о ситуации с сальмонеллезом в Украине в этом году, описали симптомы заболевания и рассказали о его профилактике.

Как сообщала "Страна", в Миниздраве рассказали, что за 8 месяцев в Украине 48 человек отравились грибами. Для того, чтобы избежать отравления, нужно отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно. Такие грибы подлежат контролю и продаются на рынках и в магазинах.