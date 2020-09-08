Президент США Дональд Трамп готов отказаться от строительства газопроовода "Северный потока-2". Такое заявление американский лидер сделал после инцидента с российский оппозиционером Алексеем Навальным, которого, по предварительным данным, отравили ядом "Новичок".

Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 7 сентября.

Так, во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным президент США сказал, "конечно, да".

Он также напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта.

"Да вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил президент США.

Кроме того американский лидер возмутился тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России (в НАТО - Ред.)".

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее объявила, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США.

Также мы писали, что она не собирается отказываться от "Северного потока-2" из-за Навального. Такого мнения придерживается и президент Чехии. Он не хочет связывать газопровод и отравление российского оппозиционера.