В правительстве Федеративной Республики Германия вслед за властями Польши прокомментировали запись, на которой якобы представители Берлина и Варшавы обсуждают отравление российского блогера Алексея Навального. Вслед за поляками немцы усомнились в правдивости записи.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже комментировали утверждения Лукашенко. Это неправда. Это фиктивный разговор", – заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.



Как писала "Страна", на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске сказал о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам.

Из расшифровки разговора следует, что отравление - это инсценировка в рамках масштабной информационной войны Запада против России.