Вокруг аэропорта "Борисполь" разгорается скандал. Как уже писала "Страна", сегодня НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и экс-начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением.

Им вменяют сдачу в аренду площадей аэропорта по заниженным ценам, что нанесло государственному предприятию убытков на 16,5 млн гривен.

Фамилий экс-руководителей, которым вручили подозрения, в НАБУ не назвали. Но позже стало известно, что речь идет о бывшем гендиректоре "Борисполя" (позже он был замом генерального директора) Евгении Дыхне, который на данный момент возглавляет авиакомпанию МАУ.

Не опровергли факт вручения подозрения Дыхне также в компании МАУ. На просьбу "Страны" прокомментировать информацию НАБУ в пресс-службе МАУ пообещали: "официальная позиция по этому поводу будет завтра".

Между тем, как рассказали нам источники, хорошо знакомые с ситуацией вокруг аэропорта "Борисполь", история с Дыхне - лишь вершина айсберга.

"Сейчас идет борьба за "Борисполь" между несколькими группами влияния, и именно с этим связаны действия антикоррупционных органов", — говорит источник.

"Страна" разбиралась с подробностях этой истории.

Продешевили с арендой

Как следует из сообщения НАБУ, бывшие топ-менеджеры "Борисполя" в 2014-2019 годах сдавали помещения по заниженным ценам по предварительным договорам аренды частным фирмам, чем нанесли государственному предприятию ущерб на 16,5 млн гривен. Это цифра только по двум таким договорам.

На самом деле эпизодов может быть больше — расследование по этому делу продолжается, и могут всплыть новые подробности.

Как отметили в НАБУ, в 2019 году экс-руководитель и его сообщник прекратили передавать в аренду помещения, после того, как получили от НАБУ рекомендации по устранению причин и условий, которые способствовали совершению уголовного правонарушения.

"Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", – утверждают в НАБУ.

Правда, источник в авиационной отрасли скептически оценивает перспективы этого дела.

"Что конкретно там за площади, которые Дыхне, якобы, дешево сдавал в аренду, точно не скажу. Но вообще-то директора украинских аэропортов, в том числе, "Борисполя" не могут сами, без согласования с Фондом госимущества, устанавливать ценник на коммерческие площади. Тем более, сдавать помещения по "своим" расценкам годами. И опять же - кто определяет какова цена нормальная, а какая заниженная. Это очень дискуссионный вопрос. И злой умысел доказать будет трудно", — говорит источник.

Под подозрением топ-менеджер Коломойского

Позже выяснилось, что подозрение вручили Евгению Дыхне. С 2014 по 2017 год он исполнял обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь", а после того, как на должность гендиректора назначили Павла Рябикина, стал его замом. С сентября 2019 года Евгений Дыхне возглавляет авиакомпанию МАУ, которую связывают с Игорем Коломойским.

"В "Борисполь" Дыхне назначили с подачи тогдашнего премьера Яценюка. Это была некая компромиссная фигура для новой власти и олигарха Коломойского, который подсадил к Дыхне немало своих людей", — пояснил наш источник в авиационной отрасли.

По большому счету, заход Коломойского в аэропорт "Борисполь" значил вытеснение из госпредприятия "одесских" — с 2012 по 2014 годы эту площадку контролировала группа одесских бизнесменов, которых связывают с Борисом Кауфманом. В разные годы в кресле гендиректора аэропорта сидели Алексей Кочанов (также руководил аэропортом "Одесса") и Сергей Гомболевский.

Битва однокурсников и одноклассников

Дыхне долго руководить аэропортом не дали. В 2017 году директором назначили однокурсника тогдашнего президента Петра Порошенко Павла Рябикина, а Дыхне еще какое-то время работал его замом.

После выборов и прихода к власти Зеленского борьба за аэропорт "Борисполь" усилилась.

"Это один из немногих ценных активов в стране с ежегодной прибылью под 80 млн долларов. Поэтому его хотят заполучить под любым соусом - приватизация, концессия, государственно- частное партнерство. Либо просто поставить туда свой топ-менеджемент, чтоб осваивать потоки", — говорит наш источник.

По его словам, сейчас на аэропорт Борисполь претендуют три группы

Одесская группа Кауфмана, которая, как писалось выше, контролировала "Борисполь" до 2014 года.

Коломойский, который "забрал" Дыхне в МАУ, но не теряет надежду заполучить аэропорт.

И, наконец, группа "иностранных инвесторов". К ней причисляют компанию BGS Rail которая занимается поставкой решений для ж/д перевозок, технического обслуживания и инфраструктуры.

Она входит в литовскую группу Avia Solutions, которой фактически управляет Гедиминас Жемялис, одноклассник экс-министра экономики Украины и директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Avia Solutions известна тем, что участвовала в строительстве аэропорта "Жуковский" в Москве. Правда, в 2018 году вышла из этого проекта.

"Абромавичус давно лоббирует интересы BGS Rail. Они заручились поддержкой американцев. Недавно в совете директоров появился Курт Волкер", — говорит наш источник.

Курт Волкер - известная фигура. В 2017 году он был назначен на должность специального представителя США по вопросам Украины. Но ушел со своего поста в прошлом году на фоне скандала о якобы давлении Трампа по Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Тогда дело чуть было не дошло до импичмента президенту США, а Волкер решил покинуть свой пост. Как тогда говорили - чтоб не становиться крайним и не втягиваться в разборки между демократами и республиканцами.

Долгое время о Волкере было почти ничего не слышно. И вот буквально на днях выяснилось, что он стал независимым членом Совета директоров BGS Rail.

Аэропорт "Борисполь" — далеко не единственный актив, интересующий литовских бизнесменов.

"Они присматриваются также к "Укрзализныце" и ее активам", — говорит источник.

По его мнению, уголовное дело против Дыхне, имеет сразу два значения. Во-первых, это "привет" от НАБУ и его группы поддержки Игорю Коломойскому, с которым у них давняя вражда. Во-вторых, это попытка ослабить позиции его группы в подковерной борьбе за контроль над аэропортом.

"В данном случае, объявление подозрения Дыхне объективно играет на руку литовцам. И главное какое совпадение: Волкер пришел в набсовет литовской компании и буквально сразу пидозру влепили топ-менеджеру Коломойского", - считает источник.