В МОЗ Украины опубликовали таблицу готовности областей страны к ослаблению карантина на 7 сентября
По состоянию на 7 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
За последние сутки расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению карантина не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, в Ивано-Франковске утвердили решение с 14 сентября открыть детские сады и школы, несмотря на решение Киева об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне.
Как сообщала "Страна", в Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.