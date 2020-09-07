Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 7 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.  

За последние сутки расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению карантина не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, в Ивано-Франковске утвердили решение с 14 сентября открыть детские сады и школы, несмотря на решение Киева об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне. 

Как сообщала "Страна", в Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.

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