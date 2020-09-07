По состоянию на 7 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

За последние сутки расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, в Ивано-Франковске утвердили решение с 14 сентября открыть детские сады и школы, несмотря на решение Киева об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне.

Как сообщала "Страна", в Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.