В Румынии откроется новое украинское консульство. Оно появится в городе Сигету-Мармацией, который находится недалеко от границы с нашей страной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Румынию, сообщается на сайте ведомства.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету Мармацией. Я знаю, что это важное, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепление отношений Украины с Румынией", - сказал Кулеба.

В ходе встречи представителями украинской общины в Румынии глава МИД Украины выразил благодарность украинцам Румынии за сохранение украинской национальной идентичности, культуры и традиций и отметил их бесценную помощь в продвижении и защите интересов нашей страны за рубежом.

Кроме того, Кулеба также пригласил представителей украинской общины присоединиться к разработке новой политики МИД в отношении украинских диаспор. "Украина нуждается в новой эффективной политике по украинцам за рубежом. Диаспоры меняются, расширяются территориально, добавляются новые общины. Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую мы сможем подать на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке принимало участие не только государство, но и сами зарубежные украинцы. Я приглашаю представителя вашей общины принять участие над ее разработкой вместе с командой МИД", - добавил министр.

По данным МИД, в Румынии в настоящее время проживает от 60 тысяч (официальные данные) до 100 тысяч (неофициальные данные) этнических украинцев, они составляют третье по величине национальное меньшинство страны.

Ранее мы писали, что в Филадельфии Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Также сообщали, что Кулеба открыл в Польше новое современное здание украинского посольства.