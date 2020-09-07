Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", перечислил в берлинскую клинику "Шарите" миллион рублей (около 370 тысяч гривен) на лечение Алексея Навального.

Об этом сообщила в соцсети "ВКонтакте" компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", директором которой является Пригожин.

В конце августа бизнесмен выкупил долг у компании "Московский школьник" долг Навального, оппозиционерки Любви Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Долг составляет почти 88 миллионов рублей. Тогда же Пригожин заявил, что готов оплатить лечение блогера.

6 сентября компания "Конкорд" получила от представителей Навального 107 тысяч рублей, и эти деньги Пригожин собирался перевести на счет берлинской клиники для лечения оппозиционера.

И вот на следующий день компания проинформировала о новом транше от Пригожина на счет "Шарите" в размере миллиона.

"Пусть лечат так, чтобы был абсолютно здоров, тем более он мне денег должен", - сказал Пригожин, комментируя перевод немаленькой суммы.

Как писала "Страна", 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

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