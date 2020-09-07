Глава исполнительного комитета Нациноального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября.

Об этом он написал в своем Фейсбук.

"Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал Саакашвили.

Он добавил, что пока находится в Украине и выполняет свои функции главы исполкома Нацсовета реформ.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим заседанию комплексные реформы Надропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСКа. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - заверил бывший президент Грузии.

Саакашвили заключил, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".

Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны.

При этом решением суда Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать Саакашвили, в случае его возвращения на родину, и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа своим указом назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября.

Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 партий.

Как писала "Страна", в августе Саакашвили тоже заверял, что совместит работу в Нацсовете реформ и выборы в Грузии.

Мы также приводили слова Давида Жвании о существовании жесткого компромате на Саакашвили, который якобы есть у Порошенко.