В понедельник, 7 сентября, сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который ножом ранил девушку на Борщаговке из-за того, что та отказалась от предложения провести ее домой. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализирована в медицинское учреждение 26-летняя девушка с ножевым ранением грудной клетки и живота. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, сотрудники уголовного розыска и патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, приехав по вышеуказанному адресу они провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей происшествия и изъяли нож, который направили на экспертизу.

Начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев рассказал, что когда потерпевшая пришла в себя, она предоставила полицейским подробное описание нападавшего. Также девушка рассказала, что, когда она возвращалась домой, к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил ее проводить. Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес несколько ударов в грудь и живот девушки.

"Отрабатывая собранную информацию оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога", - добавил Чернышев.

За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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