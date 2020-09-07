Российский оппозиционер Алексей Навальный, выведенный из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, стал реагировать на речь.

Об этом сообщается на сайте берлинской клинике "Шарите".

Врачи отметили, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители. В больнице добавили, что потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления блогера еще слишком рано оценивать.

Также в клинике сказали, что лечащие врачи Навального поддерживают тесный контакт с его женой. Кроме того, в "Шарите" считают, что информирование общественности о состоянии здоровья известного пациента идет ему на пользу.

Ранее "Страна" приводила мнение разработчика "Новичка" и военного эксперта о выходе оппозиционера из комы.

Мы также писали о заявлении главы МИД ФРГ, который сказал, что Россия должна доказать свою непричастность к отравлению Навального.