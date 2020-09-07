В Киеве днем в понедельник, 7 сентября, на улице Ревуцкого женщина выпала из окна жилого дома. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом информирует "Киев оперативный" на своем Telegram-канале.

"Только что на Ревуцкого, 5, женщина выпала из окна. К сожалению, помощь врачей уже не понадобилась", - говорится в сообщении.

В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Киеве 7-летний мальчик выпал из окна, когда отец оставил его одного на четверть часа. Он пролетел 12 этажей и погиб на месте.

Также сообщали, как в Харькове мужчина выпал из окна на припаркованный во дворе дома автомобиль.