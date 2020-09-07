Выход Алексея Навального из комы, о котором 7 сентября сообщила немецкая клиника "Шарите", прокомментировал российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке боевого вещества "Новичок".

По словам химика, симптомы у оппозиционера говорят о том, что против него не применяли этот яд.

Об этом Ринк заявил РИА Новости.

Так, по словам ученого, не сообщается о главном признаке отравления - сужении зрачка, или миозе.



"Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз был бы все равно. Здесь таких симптомов не было", - заметил Ринк.



Он добавил, что вообще-то "Новичок" разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, и яд имеет стопроцентную летальность.



"Значит, это не "Новичок", - резюмировал химик.

С ним соглашается другой российский специалист, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.

Он высказал мнение, что блогер не смог бы выйти из комы, если бы действительно был отравлен "Новичком".



"Если бы это было отравление "Новичком", мы бы его живым бы уже не увидели никогда – ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства "Новичок" возможно. Это же бинарный химический боеприпас. Там несколько веществ, каждое из которых не особо токсично. Только когда они смешиваются, получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности", – сказал эксперт.



Как сообщала "Страна", Германия обеспечила максимальную безопасность российскому оппозиционеру.

Мы также приводили заявление главы МИД ФРГ о том, что Россия должна доказать свою непричастность к отравлению Навального.