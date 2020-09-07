В Молдове, которая на прошлой неделе вышла в лидеры по количеству больных с коронавирусом в Европе на миллион населения, с начала пандемии Covid-19 число зараженных превысило 40 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики сообщает "Интерфакс", в понедельник, 7 сентября.

"За минувшие сутки были обработаны 1 368 тестов, в том числе 1 251 первичный тест. В результате выяснилось, что 258 результатов оказались положительными. Общее количество зараженных коронавирусом в Молдове составляет 40 055", - говорится в сообщении.

Из медучреждений Молдовы были выписаны еще 395 человек. Таким образом, в общей сложности Covid-19 преодолели 28 тысяч 578 человек. "В то же время, зарегистрирована смерть еще 11 человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1 074 человека", - добавили в Минздраве.

Отмечается, что 7 сентября, исполнилось ровно шесть месяцев с момента регистрации первого случая заражения коронавируса в Молдове. Тогда коронавирус был обнаружен 7 марта у женщины, которая прилетела из Италии.

Ранее мы писали, что, по состоянию на 7 сентября, в мире зарегистрировано более 27 миллионов случаев заболевания Covid-19. При этом по показателю суточного прироста Украина находится на 15 месте.

Также сообщали, что глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям.