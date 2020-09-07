На выставке в Пекине представили две первые китайские вакцины от коронавируса
Вслед за Россией, где в середине августа зарегистрировали вакцину от коронавируса, свои препараты от Covid-19 представили сразу две фармацевтические компании КНР. Это произошло на выставке в Пекине.
О презентации вакцин сообщает "Интерфакс" со ссылкой на азиатские СМИ.
Вакцины разработаны компаниями Sinovac Biotech и Sinopharm. Сейчас оба препарата проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеются, что получат разрешение на их использование до конца 2020 года.
В мае председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что в случае успешных испытаний разработанные Китаем вакцины станут "мировым общественным благом".
Во всем мире разрабатывается более 100 вакцин от коронавируса. В конце лета ВОЗ составила список из 33 вакцин против коронавируса, допущенных к клиническим испытаниям.
На днях "Страна" писала о заявлении США, согласно которому американским ученым вряд ли удастся синтезировать вакцину от коронавируса к октябрю 2020 года. Примерный срок получения вакцины - ноябрь или декабрь.