В Киеве суд приговорил к шести годам лишения свободы двоих водителей, которых признали виновными в смертельном ДТП. Водитель грузовика под наркотиками пытался развернуться через двойную сплошную, в это время в него врезался Porsche Cayenne, водитель которого был лишен прав управлять авто за вождение в нетрезвом виде. При столкновении погиб пассажир внедорожника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло 16 июня 2017 года на мосту Патона в Киеве. Согласно материалам следствия, водитель грузового автомобиля Scania, находясь под действием наркотических веществ (каннабиноидов и амфетамина), двигался по проезжей части моста им. Патона в направлении проспекта Соборности.

"Находясь на мосту, водитель в нарушение правил дорожного движения начал выполнять маневр разворота через двойную сплошную. В этот момент в него врезался Porsche Cayenne, который двигался позади в попутном направлении со скоростью 150 км/ч. В результате мощного удара пассажир, сидевший на переднем сиденье Porsche Cayenne, от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

Собранные и исследованные в суде доказательства, показания потерпевших, свидетелей и экспертов подтверждают вину обоих водителей в совершении указанного ДТП.

"Так, установлено, что водитель Porsche Cayenne управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, поскольку в то время был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов, при условии движения Porsche Cayenne со скоростью 60 км/ч, что является максимально допустимой скоростью для этого участка, у водителя должна была быть техническая возможность применить экстренное торможение и избежать столкновения с грузовиком.

Суд признал обоих водителей виновными в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, и приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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