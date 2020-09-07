Во львовском футбольном клубе "Рух" произошла вспышка коронавируса. В связи с этим матч второго тура украинской Премьер-лиги между этой командой и донецким "Шахтером" перенесен.

"Коронавирус все больше поглощает Львов. Снова задело футбол. В лагере "Руха" вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайших туров – под вопросом", – написал журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в Twitter.



Поединок 2-го тура УПЛ, в котором "Рух" должен был принять "Шахтер", перенесли на более поздний срок. Так, матч должен был состояться 12 сентября, но из-за вспышки Covid-19 у футболистов "Руха", новую дату для поединка выбрали 23 сентября.

Такое решение сегодня приняла дирекция УПЛ. Время начала поединка будет определено дополнительно.

Ранее мы писали, что у двоих игроков львовского клуба "Карпаты" подтвердилась коронавирусная болезнь. Они заболели перед матчем первой лиги против "Подолья".

Также сообщали о вспышке коронавируса в двух других украинских клубах - "Вересе" и "Агробизнесе".