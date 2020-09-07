Нарушителем оказался гражданин Украины. Фото: Facebook/ skhidneregionalneypravlinnya

Пограничники Харьковского отряда задержали нарушителя, который 7 сентября незаконно пересек границу с территории России с контрабандным грузом. Нелегальный товар мужчина переправлял на лошади.

Об этом пишет в Фейсбук пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. 

Информация о подготовке к незаконного пересечения границы поступила оперативным сотрудникам Харьковского пограничного отряда. Около шести утра пограничный наряд отдела "Золочев" обнаружил движение от государственной границы в глубь Украины недалеко от населенного пункта Окоп. Один человек вел лошадь, на чьей спине были приторочены металлические клетки с грузом. Требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и обратился в бегство.

Во время преследования правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали.

Неудачливый контрабандист был задержанНарушитель перевозил табак

Как выяснилось, документов при себе контрабандист не имел, но сказал, что он гражданин Украины и незаконно перемещал из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Мужчину привлекут к административной ответственности по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда". Также в отношении него составили административные материалы по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы", решение по которым примет суд.

Товар (табак для кальяна), стоимость которого оценена в более 105 тысяч гривен, передан представителям таможни.

Скриншот из Фейсбук Восточного регионального управления Госпогранслужбы

Ранее "Страна" рассказывала, как контрабандист из Украины попытался протаранить российских пограничников.

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