Пограничники Харьковского отряда задержали нарушителя, который 7 сентября незаконно пересек границу с территории России с контрабандным грузом. Нелегальный товар мужчина переправлял на лошади.

Об этом пишет в Фейсбук пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Информация о подготовке к незаконного пересечения границы поступила оперативным сотрудникам Харьковского пограничного отряда. Около шести утра пограничный наряд отдела "Золочев" обнаружил движение от государственной границы в глубь Украины недалеко от населенного пункта Окоп. Один человек вел лошадь, на чьей спине были приторочены металлические клетки с грузом. Требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и обратился в бегство.

Во время преследования правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали.

Как выяснилось, документов при себе контрабандист не имел, но сказал, что он гражданин Украины и незаконно перемещал из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Мужчину привлекут к административной ответственности по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда". Также в отношении него составили административные материалы по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы", решение по которым примет суд.

Товар (табак для кальяна), стоимость которого оценена в более 105 тысяч гривен, передан представителям таможни.

Ранее "Страна" рассказывала, как контрабандист из Украины попытался протаранить российских пограничников.

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