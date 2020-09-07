В понедельник, 7 сентября, мировые цены на нефть эталонных марок Brent и WTI упали на торгах на фоне снижения стоимости на топливо Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 МСК в понедельник составляет $41,99 за баррель, что на $0,67 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,08 за баррель, что на $0,69 (1,73%) ниже уровня предыдущей сессии.

По данным Trading Economics, ранее в ходе торгов оба контракта коснулись минимальных отметок за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель.

Компания Saudi Aramco сообщила, что в октябре цена сорта Arab Light для Азии будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Будет снижена стоимость и других саудовских сортов нефти. Для американских клиентов в октябре снижение составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

"Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, есть и те, кто хотел бы более значительного снижения", - говорит руководитель азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер.



Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым, отмечают аналитики компании CBA. Ведь обычно Саудовская Аравия задает тон для принятия решений относительно цен на нефть и для других ближневосточных стран, включая Ирак и ОАЭ.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1050 установок против 1030 в июле. При этом августовский уровень на 1156 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 5 относительно июля - до 250. Это рекордно низкий уровень. На Ближнем Востоке число буровых упало на 14 - до 301 (минимум с декабря 2011 года).

Напомним, что на прошлой неделе фбючерсы на нефть достигли минимума стоимости с конца июля.

Также мы сообщали, что министр энергетики России Александр Новак заявлял, что без сделки ОПЕК+ нефть стоила бы в четыре раза дешевле, чем сейчас.