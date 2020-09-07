Понимание того, когда состоится встреча глав Украины, Германии, Франции и России может появиться после встречи советников глав государств стран "Нормандской четверки". Такое предположение сделал президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, сообщается на сайте главы государства.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал Зеленский литовскому коллеге.

Президент Украины ознакомил Науседу с актуальной ситуацией на Донбассе и выразил обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Также под вражеским обстрелом был ранен еще один боец ВСУК.

Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский требует наказать виновных в осквернении памятника Голодомора.

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