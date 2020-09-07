Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение на родину шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Curacao Trader. В июле они попали в плен к пиратам, а 20 августа были освобождены.

Слова главы государства о возвращении моряков приводит его официальный сайт.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - отметил президент.

Особенно глава государства отметил активную работу МИД, работники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

На сайте президента напомнили, что 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

Украинские моряки часто попадают в плен к пиратам. Так, в марте в Гвинейском заливе пираты взяли в плен семерых украинских моряков.

А в апреле у берегов западной Африки пираты взяли в плен одного украинского моряка.