В Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.

Об этом информирует пресс-служба Николаевского городского совета.

В частности, с сегодняшнего дня в городе запрещено:

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;

работа хостелов;

работа после 00.00 до 7.00 утра заведений общественного питания, кроме заказов на доставку или на вынос.

Такие же ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов области.

Ранее мы писали, что в Западной Украине уже четыре города из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина.

Также сообщали, что, по данным министра здравоохранения Украины, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, для лечения пациентов с Covid-19 может не хватит врачей.