Уже полгода регулярное транспортное сообщение между Украиной неподконтрольным Киеву Донбассом остается фактически закрытым после начала эпидемии коронавируса.

При этом многим жителям Донецка, как и прежде, нужно выезжать к своим родственникам на подконтрольную территорию, получать пенсии и решать другие важные дела. Единственный реальный путь в Украину сегодня лежит через Россию.

Люди вынуждены делать гигантский крюк, дорога от Донецка до Киева занимает сутки. Но физическая усталость - не единственная проблема. Данный маршрут по украинским законам нелегален. Власти не признают пересечение границ между "ЛДНР" и РФ. За это грозит административная ответственность и штрафы.

Однако люди едут десятками тысяч. И не потому, что украинское государство ввело для них послабления. Инициатива пошла скорее "снизу": на украино-российской границе в Харьковской и Луганской областях расцвела целая коррупционная империя по перевозкам людей, которые иначе попасть в Украину никак не могут.

Сотрудники погранслужбы за мзду закрывают глаза на нелегальное пересечение границы, да на и установку приложения "Дій вдома", когда оно еще было нужно. И, наоборот, очень широко открывают их, когда ищут банковские карты, изучают гаджеты и паспорта на предмет вида на жительство в РФ.

Как именно работают эти схемы и какие таксы - разбиралась "Страна".

"ДНР" - Россия - Украина: описание маршрута и взяток

С середины июля жители "ЛДНР" могут въезжать в РФ без сдачи теста на ковид и самоизоляции.

Этим сразу воспользовался перевозчики, которые организовали транзит между "ДНР" и Украиной. Везут через Россию, в Украину завозят на пункте пропуска "Гоптовка" около Харькова.

Записаться на рейс можно через телеграм. Помимо стандартного указания маршрута и мобильного телефона, некоторые перевозчики указывают: "Без штрафов за незаконное пересечение", "Без приложения "Дій вдома", "Без штрафа и самоизоляции".

Скриншоты объявлений о поездках в Украину через российскую границу

И это не обман - возят действительно без штрафов и "Дии".

Андрей из Донецка рассказал "Стране", как ехал в Украину. В общей сложности от донецкого Крытого рынка до киевского ж/д вокзала его путь с перевозчиком занял около 24 часов.

Первая граница - "ДНР" с Россией. Несмотря на то, что работают все пункты пропуска, пассажиропоток там очень плотный. Ведь этот кордон стал "воротами" не только в Россию, но и в Украину. Однако перевозчики проезжают его относительно быстро - за пару часов. Видно, все схвачено.

Дончанин рассказывает, что выехал из Донецка в 6 утра, в 8 часов был уже на Успенке (официально закрытый Украиной КПВВ на границе Донецкой области и РФ). В 10 утра они прошли кордоны и начали путь по российской территории - около тысячи километров.

Около 23 часов вечера они были на пункте пропуска Нехотеевка Белгородской области. Россияне задавали пассажирам вопрос, есть ли у них вид на жительство в РФ. Андрей объясняет: с ВНЖ украинские пограничники не хотят пускать, поэтому и россиянам выпускать нет смысла - потом начинаются проблемы с возвращенцами.

После кордона РФ пассажиры попадают на пункт пропуска Гоптовка Харьковской области. Всем пересекающим границу нужно было устанавливать программу "Дій вдома" или сдавать ПЦР-тест в Украине по приезду (сейчас Россия для Украины в "зеленой" зоне, и всё это уже не нужно).

Однако наш собеседник выложил за поездку в один конец сумму в 3500 гривен. И ему, а также ехавшим с ним пассажирам, был обеспечен "зеленый коридор" - пограничники не требовали установки "Дии" и не спрашивали, как эти люди попали в Россию. То есть взятка была включена в стоимость проезда.

Выглядит этот коридор так:

"Пассажиры выходят из маршрутного такси и по очереди подходят к украинскому пограничнику. Тот при вводе в систему данных гражданина видит, что он находится в таможенном поле Украины (то есть ранее въезжал в "ДНР" через украинский пункт пропуска и по логике должен находиться в "республике" - Авт.). Однако на это сотрудники Пограслужбы Украины закрывают глаза и спрашивают, откуда человек следует. Тот называет любой регион России - Ростов, Белгород, Курск - без разницы. Пограничника этот ответ устраивает", - рассказывает Андрей.

Также погранцы интересовались, где будет жить въезжающий. Пассажиры "от фонаря" называли украинский номер телефона, адрес пребывания. "Пограничники понимали, что это липовые контакты, но в душу не лезли", - говорит собеседник.

Назад цена проезда уже ниже - поскольку с "Дией" и незаконным пересечением проблем нет.

Цены перевозчиков колеблются.

Есть дорогие услуги - 3000 гривен - но везут сразу от Киева и на украинской границе отношение все равно более лояльное. Ведь обратно люди вывозят в "ДНР" обналиченные с карточек деньги, собственно чужие карты, покупают лекарства и так далее. Чтобы меньше досматривали, часто переплачивают перевозчикам, которые обещают беспроблемное прохождение.

Можно найти варианты и подешевле - 1500-2000 гривен, но там только транспортные услуги, без "решалова" на границе.

500 с человека, 3000 с машины. Как ездить без помощи

С теми кто не может платить перевозчиками по три и более тысяч гривен за решение всех проблем пакетом вынуждены решать свои проблемы с пограничниками сами. В основном люди проходят кордон - пусть и в результате многих мытарств. Конечно, не бесплатных.

Во-первых, пограничники начинают под видеозапись спрашивать у них, как вы попали в Россию. Речь о тех людях, кто ранее выехал в "ДНР" через пункты пропуска на украинской территории. И проезд в Украину через Россию является таким образом нарушением закона.

В группах, где жители "ДНР" обсуждают эту проблематику, описываются два основных сценария.

Первый - пограничники выписывают постановление об административном штрафе. Судя по тому, что говорят люди, массово и невзирая на объяснения, их выписывают в пункте пропуска Меловое, который работает в Луганской области.

На Гоптовке же чаще обходятся "разъяснительными беседами", говорят наши собеседники, которые проезжали этот участок границы. Объясняется это тем, что через этот пункт идет основной поток перевозчиков, на чем и делаются основные заработки.

Опытные проезжающие предлагают, даже если постановление неизбежно, ссылаться на статьи 17 и 18 кодекса Украины об административных правонарушениях. Они освобождают от ответственности, если нарушение было сделано в условиях крайней необходимости.

Учитывая, что с "ДНР" фактически нет возможности попасть в Украину иным путем. А далее крайней необходимостью может стать получение пенсии (нет иных источников доходов), посещение заболевших родственников, запись к врачу, оформление нового паспорта и так далее.

Ссылку на указанные статьи "бывалые" предлагают вписывать в постановление, которое вам выдают под роспись пограничники - это потом позволит снять админнарушение через суд.

Другие же просто платят и заезжают без постановлений или "лекций". Такса за незаконный въезд стандартная - 500 гривен. Купюру многие просто кладут в паспорт, после чего вопросов уже в основном уже не возникает.

Также за спину "прикормленных" перевозчиков не могут спрятаться те, кто едет своим транспортом. Тогда ты сам себе перевозчик. И это уже незаконное пересечение границы с использованием транспортно-механических средств.

Впрочем, и здесь решение вопроса поставлено на поток. "Средний чек" - три тысячи гривен за машину. Если авто старое, порядка 15 лет от роду, можно договориться и дешевле. Если же это новый автомобиль, то обойдется и в 4-5 тысяч гривен.

"За легковую "Мазду" 2006 года выпуска я платил на таможне три тысячи гривен", - рассказан нам дончанин Сергей.

Проблемы с багажом, картами и ВНЖ в России

Отдельно нужно сказать о содержимом сумок пассажиров. С собой нельзя иметь больше трех своих банковских карт. Карты на чужое имя (которые часто передают для снятия пенсий в Украине) украинские пограничники или портят, или изымают. Также не разрешают документы, такие как доверенности. Ноутбук с собой тоже лучше не везти, потому что его включат и изучат содержимое.

Собеседница "Страны" Анна ехала в Украину из Донецка к супругу. С собой у нее была банковская карта на имя мужа. Несмотря на то, что этот мужчина не пенсионер, его карту также хотели изъять. Чтобы этого избежать, женщина заплатила "благодарность" в размере тех же 500 гривен.

Также Анна рассказала нам, что украинские пограничники требовали у нее загранпаспорт - искали там штамп о виде на жительство в России.

Еще одна девушка рассказала "Стране", что у нее ВНЖ нашли. После этого ей стали угрожать статьями за сепаратизм для нее и проблемами для родственников в Украине. Пускать в страну ее отказывались. "Я дала взятку сто долларов. Пограничника это не устроило. Поэтому я доложила еще сто и только после этого пропустили", - рассказывает женщина.

По словам нашей собеседницы, штампу о ВНЖ в России в ее паспорте более трех лет. В связи с чем пограничники делают вывод, что человек уже получил и российский паспорт.

"Думаю, что я заплатила максимальную взятку. Я знаю, что те, у кого РВП и ВНЖ относительно свежие, платят по 500 гривен. Причем, украинские пограничники берут в любой валюте, в том числе в рублях", - говорит женщина.