Синютка (справа от Порошенко в белой рубашке) пообещал не подвести избирателей. Фото: Facebook/ petroporoshenko

Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на выходных посетил Львов. На митинге своей политсилы он представил кандидата от "ЕС" на пост городского головы - Олега Синютку. С 2014 по 2019 год он занимал пост львовского губернатора.

Ролик под пафосную музыку с представлением Синютки потенциальным избирателям Порошенко разместил в своем Фейсбук.

На митинге он сказал, что главой Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую силу - то есть "Европейскую солидарность".

 

В соцсетях не прошли мимо черных медицинских перчаток, которые были на Порошенко во время митинга. Подписчики шутят, что политик похож в них на профессора Мориарти - злодея из книг и фильмов о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

Скриншот из Фейсбука

Ранее "Страна" разбиралась, как чета Порошенко собирается воевать на местных выборах за Киев.

Мы также рассказывали, что те, кого Зеленский год назад освободил из российских тюрем, примкнули к Порошенко.

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