Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на выходных посетил Львов. На митинге своей политсилы он представил кандидата от "ЕС" на пост городского головы - Олега Синютку. С 2014 по 2019 год он занимал пост львовского губернатора.

Ролик под пафосную музыку с представлением Синютки потенциальным избирателям Порошенко разместил в своем Фейсбук.

На митинге он сказал, что главой Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую силу - то есть "Европейскую солидарность".

В соцсетях не прошли мимо черных медицинских перчаток, которые были на Порошенко во время митинга. Подписчики шутят, что политик похож в них на профессора Мориарти - злодея из книг и фильмов о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

Ранее "Страна" разбиралась, как чета Порошенко собирается воевать на местных выборах за Киев.

Мы также рассказывали, что те, кого Зеленский год назад освободил из российских тюрем, примкнули к Порошенко.