Во вторник, 8 сентября, на большей части Украины ожидается снижение температуры воздуха. Жарко будет лишь на юге и востоке, но и там столбики термометров не поднимуться выше +29. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской областях в течение дня возможны грозовые дожди. К вечеру осадков можно ожидать также в Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории Украины ожидается сухая солнечная погода. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

В центральных областях будет переменно облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +12-15 градусов, днем +22-25.

На западе страны - переменно облачно. Температура воздуха ночью +9-12, днем +19-22 градуса.

В северных регионах облачно, возможны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +11-14 , днем +20-23.

На востоке страны - переменно облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +12-15 градусов, днем потеплеет до +26-29.

В южных областях - переменно облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +14-17, днем +26-29.

В Киеве возможны дожди в первой половине дня. Температура воздуха ночью +11-14 градусов, днем +19-22.

Также синоптики предупреждают, что 8 сентября в южной части, восточных, центральных областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей.

Также мы сообщали, что во вторник в Украине похолодает и придут дожди.