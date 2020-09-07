Сразу у девятнадцати украинских хоккеистов из "Донбасса" тесты на коронавирус показали положительный результат. В результате плей-офф УХЛ приостановлен минимум на две недели.

Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила пресс-служба УХЛ.

Кроме того, Covid-19 обнаружили сначала у двух, а потом еще 12 игроков "Белого Барса".

Тестирование также прошли и соперники "Донбасса" и "Белого Барса" по плей-офф - "Днепр" и "Кременчуг" соответственно.

По данным УХЛ, розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата УХЛ сезона-2019/20 приостановлен минимум на две недели.

Отмечается, что после проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф, Лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

Напомним, ранее сразу в двух украинских футбольных клубах произошла вспышка коронавируса.

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