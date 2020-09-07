В Харькове несколько десятков молодых людей в понедельник у памятника Тарасу Шевченко собрались на акцию протеста. Они выдвинули два требования: разобраться, кто в пятницу в саду Шевченко избил двоих студентов, а также разрешить сидеть на газонах в парках и скверах первой столицы.

Об этом сообщает харьковский сайт Status quo.

4 сентября в туалете сада Шевченко произошло избиение студентов. Травмы получили 20-летний Сергей Шигида и его 18-летняя подруга. По словам пострадавших, в тот день девушке стало плохо. Чтобы не выстаивать в большой очереди у женской уборной, студенты вдвоем зашли в мужскую часть. Их заставили оттуда выйти и избили.

Пострадавшие уверяют, что на них напала охрана сада. По данным полиции, нападавшие скрылись.

"Хотим, чтобы в деле об избиении студентов были наказаны те, кто это делал. Или те, кто бездействовал", - сказал один из организаторов протеста Сергей Масалитин.

К участники акции вышли представители охранного агентства, обслуживающего территорию сада. Заместитель директора охранного агентства "Антирейдер ГО "Ветеран" Олег Черкашин сообщил, что видел запись с камер наблюдения, и на ней студентов бьют не сотрудники агентства, а другие люди.

"На видео нет ни одного кадра, где наш сотрудник кого-то бьет. Там присутствовали люди, которые не являются сотрудниками охранного агентства. Мы завтра передадим видео в отделение полиции. Лица видно четко, действия видно четко", - заявил он.

Отвечая на вопрос, где была охрана во время нападения на людей, Черкашин ответил, что пока не в курсе всех подробностей ситуации.

Что касается требования разрешить отдыхать на газонах, он объяснил, что ходить по ним и сидеть на траве в саду Шевченко запрещено, так как посетители могут повредить систему полива.

После выдвижения требований возле памятника Шевченко участники акции переместились к газонам и демонстративно сели на них. В руках многие протестующие держали плакаты "Парк - это не зона" и "Харьков - город парков". Около получаса они играли на гитарах и в настольные игры, читали. Когда же на газоне включили систему полива, некоторые участников ушли.

По данным полиции, в акции приняли участие до 70 человек, за порядком следили 20 силовиков.

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