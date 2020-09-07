Эпидемия болезни Covid-19, которая насчитывает на планете более 27 миллионов заразившихся, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Об этом со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса сообщает TACC, в понедельник, 7 сентября.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии является, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз", - сказал он.

По его словам, в последние годы "многие страны добились огромных успехов в медицине", однако многие "пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний".

Напомним, по состоянию на 7 сентября, в Украине зарегистрировали 2 174 новых случая коронавируса за сутки. В нашей стране с начала пандемии зафиксировано 138 068 случаев заболевания Сovid-19.

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