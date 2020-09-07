Позиции Объединенных сил на Донбассе после утреннего нарушения режима тишины не подвергались обстрелу противника в период с 12:30 по 17:30 понедельника, 7 сентября. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Каменки, что в Донецкой области. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 7 сентября, после 09:10 по направлению от Крутой Балки противник произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки. Отмечается, что боевых потерь среди украинских войск не было.

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