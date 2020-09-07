Российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня очнулся после искусственной комы, в которую ввели его врачи. Политик явно пошел на поправку и уже может сам дышать.

"Страна" разбиралась, что это означает для скандала с отравлением политика.

Дышит и слышит. Как очнулся Навальный

Сегодня на сайте берлинской клиники "Шарите", в которой лечится российский оппозиционер, появилось короткое, но важное сообщение.

"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Charité , улучшилось.

Пациента вывели из медицинской комы и отключили от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на человеческую речь. Однако пока еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - заявили врачи.

Таким образом в коме политик находился 18 дней. А сейчас уже может сам дышать и понимать, что ему говорят другие.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа в российском городе Омске. Плохо ему стало в самолете.

В местной больнице сделали анализы и никаких ядов не обнаружили - предположив, что у него был острый панкреатит. Позже лечащие врачи Навального из России говорили, что у пациента резко упал сахар в крови из-за диет, на которых он сидел накануне.

Родственники добились, чтобы политика отправили на лечение в Германию, которая официально попросила об этом Кремль. Так Навальный оказался в "Шарите", где почти сразу заявили, что оппозиционер отравлен.

А 2 сентября лаборатория немецкого бундесвера (то есть армии) нашла в анализах Навального следы "Новичка" - сильнодействующего боевого яда советской разработки. После чего Германия, Евросоюз и США потребовали у Москвы объяснений.

В России же потребовали доказательств - официального заключения медиков или ученых, которые исследовали кровь Навального. А также допуска к его анализам российских специалистов. Однако немцы отказали, сославшись на секретность.

То есть пока отравление Навального "Новичком" - это только слова германского правительства. На это напирают в России. Также там считают, что история с отравлением инспирирована извне, чтобы иметь повод оказать давление на Москву.

Много у темы с "Новичком" и других нелогичных вещей - мы их анализировали в материале Второе пришествие "Новичка". Что значит для Украины, России и Европы новый поворот в деле Навального. Главное - непонятен мотив Кремля, для которого здоровый Навальный никакой опасности не представлял, а отравленный рождает массу геополитических проблем.

Но теперь политик очнулся и, видимо, пошел на поправку. Разберем, как этот поворот повлияет на историю с отравлением.

Чего ждать после пробуждения Навального

Нельзя не отметить, что ситуация с Навальным развивается по сильно ускоренному "сценарию Скрипаля" - тот после отравления тоже пришел в себя. Правда, уже после того, как страны Запада начали высылать российских дипломатов. В случае же с Алексеем до этого дело еще не дошло.

Теперь очевидно, что тема Навального получит новый импульс - каждое новое сообщение о его самочувствии будет подогревать интерес к истории. И не давать ей заглохнуть. А заодно - заглушить разговоры о том, что немцы не предоставляют данных, на основании которых сделали вывод об отравлении "Новичком".

В то же время, поводов сомневаться в этих данных с пробуждением Навального все больше. Если Алексей уже может обходиться без аппарата ИВЛ и явно идет на поправку, вопроса рождается два.

1. А был ли это "Новичок"? Ведь речь о сильнодействующем боевом яде, который признан во всем мире как химическое оружие массового поражения. Если отравленный им человек выжил (причем уже не первый) - то не исключено, что с "Новичком" что-то не так. И возможно это вообще не он.

Кроме того, за исключением Навального никто больше не отравился, хотя, повторимся, "Новичок" относится к ядам массового действия. В том же Солсбери, где травили Скрипаля, пострадали и другие люди, а полиция с врачами ходили в костюмах химзащиты.

2. Если же предположить, что именно этот яд подсыпали Навальному, а он все равно выжил - значит имела место микроскопическая дозировка. Которая не убьет, но оставит следы и легко конвертируемые в политическую плоскость (обвинения в адрес Кремля, новые санкции или как элемент торгов по другим вопросам международной повестки).

Версию о пониженной дозировке выдвинул в СМИ бывший глава лаборатории Организации по запрету химоружия (ОЗХО) Марк-Михаэль Блум. Но если принять ее за основу, то очевидная цель - не смерть объекта, а скандал с его отравлением.

Впрочем, гладко он не протекает. С Навальным у оппонентов Москвы есть больше проблемных мест, чем со Скрипалем. Во-первых, Россия добровольно выдала Алексея на лечение в Германию, что снимает со старта множество вопросов. Во-вторых, никто не озвучил внятного мотива, зачем было Путину его травить.

Со Скрипалем тема была правдоподобнее: перебежчик ГРУ явно мог быть в списках на ликвидацию. А странная история с "туристами" Петровым и Бошировым, которые прибыли в Солсбери накануне отравления Скрипаля, только подлила масла в огонь.

Это не доказывает, что бывшего разведчика пытался убить Кремль, но определенные подозрения рождает. В случае же с Навальным объяснить ситуацию Запад может лишь более-менее связно на страницах прессы ("отравлен критик Путина"). Хотя это, конечно, ничего не доказывает.

Лояльный Кремлю политолог Сергей Марков сегодня заявил, что "Путин сегодня вздохнул с облегчением".

"Навальный выздоравливает. Его вывели из комы. И очень хорошо! Желаю Алексею максимально быстро стать нормально здоровым и вернуться к общественной деятельности. Его антикоррупционные расследования очень полезны России для самоочищения. Вообще то общероссийский народный фронт должен именно такими расследованиями заниматься. Возможная гибель Навального конечно дестабилизировала бы российскую политику существенно. Поэтому выздоровление Навального очень хорошо для России во всех аспектах. Думаю, Путин сегодня вздохнул с облегчением. Здоровый Алексей Навальный делает политику России более здоровой!", - написал он.